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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class ARBRK-US的目標價調升至70元，幅度約45.83%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至70元，調升幅度45.83%。其中最高估值76元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Rubrik, Inc. Class A評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Rubrik, Inc. Class A今(6日)收盤價為53.66元。近5日股價上漲45.83%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBRK市場預估目標價

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Rubrik, Inc. Class A53.661.98%

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