〈台幣〉韓國戒嚴之亂淡化 量縮小升收32.438元續寫逾2周高點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 19:45

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韓國戒嚴之亂逐漸淡化，受投資人獲利了結影響，國際美元轉弱，主要亞幣普遍走揚，新台幣匯率今 (5) 日一度衝上 32.3 字頭，但外資縮手偏向匯出，使得升幅收斂，終場以 32.438 元作收，小升 1 分，為連 3 升，續寫逾 2 周新高，不過，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 15.37 億美元。

外匯交易員指出，新台幣兌美元以 32.41 元開盤後，一度升值多達 9.7 分，最高觸及 32.351 元，攀抵近 1 個月新高，但外資先賣後買，使得升幅全數回吐，一度翻貶、最低來到 32.464 元，但尾盤已不見外資掛單，交投略顯清淡，終場匯價力守平盤之上，以 32.438 元、升 1 分作收。

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外資近幾日積極匯入台北匯市，台股同步獲得買超，呈現股匯雙漲，但今天量能明顯降溫，大盤終場小漲 12.61 點，收在 23267.94 點。

觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，日元升值 0.39%，新加坡幣升 0.36%，韓元亦止貶回升、約升 0.06%，新台幣與人民幣皆小升 0.03%。