聚鼎新應用布局發酵 拓半導體領域產品線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-06 19:23

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保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (6) 日召開法說，公司表示，PPTC 朝車用市場擴大規模，鎖定日本及中國市場，散熱基板也擴展到電源、軍工應用；同時，公司針對半導體應用積極布局。

聚鼎表示，保護元件除了 PPTC 外，OVP 多年前併購 TVS 廠效益顯現，今年在大陸市場之電動車及面板需求大幅增加；CLM(三端保險絲) 應用在電動工具、節能、電動自行車及 AI Terminal Devices 的應用，今年也顯著成長。

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金屬散熱基板方面，聚鼎表示，過去產品多應用汽車車燈，但現在透過散熱基板材料製成電路板，取代陶瓷散熱基板，打進國際客戶電源產品，應用在白色家電，明年開始出貨；最高瓦的高溫 IMS SPL-15 材料也送樣客戶認證中。

聚鼎也積極拓展半導體應用，包括半導體元件 ESD、e-Fuse，透過擴大產品線以滿足客戶需求；散熱則鎖定 TIM (Thermal Interface Material) 產品在半導體封裝市場的應用。