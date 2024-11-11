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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為86元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.97元下修至4.93元，其中最高估值6.04元，最低估值4.45元，預估目標價為86元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值6.04(6.04)7.02
最低值4.45(4.45)6.01
平均值5.02(5.03)6.34
中位數4.93(4.97)6.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值81,860,00083,893,000
最低值72,487,00077,160,000
平均值74,905,50079,828,000
中位數73,252,50079,280,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.56.714.313.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,078,77376,419,40863,053,65660,516,929

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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