六福大啖會展、演唱會商機 萬怡酒店業績一路旺到年底

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-20 19:10

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休閒旅遊業者六福 (2705-TW) 今 (20) 日指出，儘管暑期國旅低迷，但有效抓準會展、音樂商機，旗下六福萬怡酒店 7 月住房率逆勢衝上 70%，隨著大型展會活動、演場會輪番登場，加上年底聚餐旺季到來，樂觀看六福萬怡下半年業績將持續亮眼。

台北六福萬怡酒店除會展外，看準國境開放後的音樂觀光商機，發揮四鐵共構的交通便利優勢，吸引大量國內外旅客，前 7 月營收表現超過 5 億元，年增近 20%，7 月更不受國人出國潮影響，雖有多達 465 間房，住房率仍衝上 70%。

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六福萬怡表示，因緊鄰南港車站，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運或巴士轉運均可抵達，南港展覽館展會期間常一房難求，而近年也積極布局音樂及演唱會商機，爭取藝人及表演團體入住，除為明星藝人、貴賓提供貼心細緻客製化服務，也依個人喜好色調和花材設計客房。