10萬只是起跑！Bernstein：比特幣2025年底達週期高點 上看20萬美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-06 09:39

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比特幣的價格突破 10 萬美元，標誌著加密貨幣的關鍵時刻，但 Bernstein 分析師認為這只是開始，在監管明確性和機構採用增加的推動下，2025 年底比特幣將達到 20 萬美元的周期高點。

近期，美國候任總統川普提名加密貨幣倡導者 Paul Atkins 擔任證券交易委員會 (SEC) 主席，預告官方對加密貨幣的監管將出現轉變。

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Bernstein 強調，Atkins 上任後可能結束「以執法為主的監管」時代，從而吸引區塊鏈創新回到美國，促進數位資產的普及。

Bernstein 指出：「Atkins 曾擔任 SEC 主席（2002-2008），是加密和區塊鏈技術的知名倡導者。他還是數位商務商會（Chamber for Digital Commerce）旗下的代幣聯盟 (Token Alliance) 聯合主席，專注於數位資產的監管。」

此外，Bernstein 還提到，比特幣被認定為商品，以及在 SEC 與 Grayscale 的裁決後，現貨比特幣 ETF 獲批准，進一步鞏固了比特幣的地位。目前，全球有十家資產管理公司運行著價值達 1000 億美元的比特幣 ETF，其中包括黑石集團（BlackRock）旗下的 500 億美元 IBIT 基金，機構採用比特幣的實例正快速增長。

諸如比特幣持有量超過 400 億美元的微策略 (MicroStrategy) (MSTR-US)，越來越多企業將比特幣視為財庫資產。從長遠來看，Bernstein 預見比特幣將取代黃金，成為首要的「價值儲存」資產。他們預計，比特幣將成為機構各資產配置和企業財庫策略中的一環，從根本上改變其在全球金融中的角色。

儘管面臨周期性波動，Bernstein 對比特幣的增長軌跡仍然充滿信心，並指出其效用和監管發展將是其前所未有上漲的催化劑。