〈貴金屬盤後〉小非農就業不及預期 支撐黃金小漲 市場等待周五數據

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 06:29

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「小非農」就業報告顯示，上個月美國民間就業人數增長但不及預期，支撐黃金價格周三 (4 日) 小幅走高，同時投資者消化了美聯準會 (Fed) 主席鮑爾的言論，並期待周五的非農就業報告。

現貨黃金上漲 0.4%，至每盎司 2,654.03 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 2676.20 美元。

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獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於 ADP 不及共識，金價反彈。在颶風和波音公司罷工一個月後，市場本期待就業人數看到更大的回升。」

ADP 報告顯示，美國 11 月民間企業增聘 14.6 萬名員工。根據路透調查，經濟學家先前預期民間企業增聘 15 萬人。

鮑爾表示，近期的經濟表現將使 Fed 更明智地選擇未來的降息路徑。投資者目前等待周五美國的非農就業報告以及下周的通膨數據，藉此摸索 Fed 政策軌跡。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，黃金今天反應溫和，預計美國非農就業報告後會迎來更大的市場反應，如果數據顯示就業疲軟，將支撐金價上漲。

Fed 官員周二示意，通膨正逐漸朝 2% 的目標邁進，暗示可能會降息。

Fed 將於 12 月 17 日至 18 日召開會議，目前交易者預期 Fed 降息 25 個基點的可能性為 77%。由於黃金不孳息，向來在低利率環境下表現更好。

避險黃金也受到全球地緣政治動盪的支撐，包括韓國的政治動盪、法國政府面臨崩潰、俄羅斯無人機襲擊烏克蘭，以及以色列威脅如果與真主黨的休戰破裂，將與黎巴嫩開戰。

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