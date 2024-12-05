〈貴金屬盤後〉小非農就業不及預期 支撐黃金小漲 市場等待周五數據
鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 06:29
「小非農」就業報告顯示，上個月美國民間就業人數增長但不及預期，支撐黃金價格周三 (4 日) 小幅走高，同時投資者消化了美聯準會 (Fed) 主席鮑爾的言論，並期待周五的非農就業報告。
獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於 ADP 不及共識，金價反彈。在颶風和波音公司罷工一個月後，市場本期待就業人數看到更大的回升。」
ADP 報告顯示，美國 11 月民間企業增聘 14.6 萬名員工。根據路透調查，經濟學家先前預期民間企業增聘 15 萬人。
鮑爾表示，近期的經濟表現將使 Fed 更明智地選擇未來的降息路徑。投資者目前等待周五美國的非農就業報告以及下周的通膨數據，藉此摸索 Fed 政策軌跡。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，黃金今天反應溫和，預計美國非農就業報告後會迎來更大的市場反應，如果數據顯示就業疲軟，將支撐金價上漲。
Fed 官員周二示意，通膨正逐漸朝 2% 的目標邁進，暗示可能會降息。
Fed 將於 12 月 17 日至 18 日召開會議，目前交易者預期 Fed 降息 25 個基點的可能性為 77%。由於黃金不孳息，向來在低利率環境下表現更好。
避險黃金也受到全球地緣政治動盪的支撐，包括韓國的政治動盪、法國政府面臨崩潰、俄羅斯無人機襲擊烏克蘭，以及以色列威脅如果與真主黨的休戰破裂，將與黎巴嫩開戰。
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