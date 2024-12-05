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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學EW-US的目標價調升至78元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至78元，調升幅度4%。其中最高估值90元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予愛德華生命科學評價：積極樂觀12位、保持中立21位、保守悲觀0位。

愛德華生命科學今(5日)收盤價為74.2元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EW市場預估目標價

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