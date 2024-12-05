富時中國A50指數迎來重大調整！北方華創獲納入 12月20日收盤後生效

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-05 08:37

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富時中國 A50 指數 (FTXIN9) 週三 (4 日) 迎來調整，納入北方華創，剔除華能水電，該變更將於 12 月 20 日星期五收盤後 (即 12 月 23 日星期一) 生效，備選股名單包括寒武紀 - U、中信建投、上汽集團、賽力斯、金龍魚。

富時中國 A50 指數由富時羅素編製與發佈，該指數由滬深兩市中總市值最大的 50 檔股票組成，反映 A 股市場中最具影響力的前 50 大上市公司股票的表現，其季度審核於每年的三月、六月、九月和十二月進行，不少國際投資人把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。

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從本次調整結果來看，北方華創以及備選股名單中的寒武紀 - U 作為半導體產業鏈的龍頭公司，近期市場表現亮眼。前者股價此前於 11 月中旬創下每股人民幣 490.03 元的歷史新高，寒武紀 - U 更是於週三盤中觸及 591 元的歷史新高。

《券商中國》報導，從富時中國 A50 指數歷次成分股變動來看，調整的邏輯主要是因為市值的變化，也就是說，與公司股價的階段性表現有很大關係。

另據《21 世紀經濟報道》，富時羅素此次調整將為 A 股吸引被動資金配置，並將帶動海外資金關注配置中國資產。

《證券時報》則報導指出，值得關注的是，在市場回暖的背景下，外資對 A 股看法傾向樂觀。摩根資產管理最新發佈的《2025 長期資本市場假設》指出，中國股票市場仍提供有估值吸引力的周期性機會。未來企業獲利率有望提高，同時中國股票市場中亦蘊含著豐富的投資機遇，主動管理可以幫助實現超額回報。

景順除日本外亞太區全球市場策略師趙耀庭表示，中國 11 月 PMI 數據整體有所改善，表明中國經濟的成長動能持續向好。數據顯示，增量政策以及強勁的製造業出口表現對經濟增長帶來支撐，並繼續成為明年經濟增長的重要動力。

除被投資者關注最多的富時中國 A50 指數外，其他四個與中國資產相關的指數也做出了調整。富時中國 50 指數涵蓋了在香港證券交易所上市的規模最大、流動性最強的中國股票，本次季度審核變更中，招商證券被納入，同時刪除兗礦能源。

富時中國 A150 指數的季度審核變更中，江淮汽車、華能水電、長電科技、光啟技術、上海電氣、滬電股份被納入，剔除的個股包括北方華創、華魯恆升、山西焦煤、潞安環、新產業、天山股份。