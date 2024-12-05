川普威脅對金磚國家徵100%關稅 馬來西亞貿工部長：恐影響半導體供應

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-05 14:54

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馬來西亞今 (5) 日表示，即將上任的川普政府對金磚國家試圖創造新貨幣或美元替代品加徵關稅的任何企圖，都可能導致全球半導體供應鏈中斷。馬來西亞已申請加入金磚國家組織，但尚未被正式成為成員國。

美國準總統川普表示，除非金磚國家承諾不創造新貨幣或支持另一種貨幣來取代美元，否則金磚國家將面臨 100% 的關稅。

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馬來西亞投資、貿易暨工業部部長 Tengku Zafrul 在國會中答詢時說，正密切關注事態發展。美國是馬來西亞第三大貿易夥伴，美國企業是馬來西亞半導體產業主要投資者，「任何徵收 100% 關稅的舉動只會傷害雙方，因為雙方正在相互依賴，努力防止全球供應鏈中斷」。馬來西亞約佔全球晶片封測產能的 13%。

Zafrul 還指出，今年前 10 月馬來西亞對美國貿易順差達 545 億令吉 (約 4263 億台幣)，並將此歸因於美國貿易額成長 29.1%，達 2643 億令吉 (約 2.07 兆台幣)，並強調馬來西亞對與任何國家的貿易採取開放態度，「我們不僅必須加強與少數國家的貿易，而且必須加強與所有貿易國家的貿易」。

Zafrul 也說，雖然金磚國家曾討論減少對美元等傳統貿易貨幣的依賴，但尚未就「去美元化」做出官方決定。「馬來西亞在貿易和投資事務中使用其他貨幣需要政府仔細審查，有關此事的任何決定都應基於國家利益，並符合國家現行政策。」

Zafrul 表示，馬來西亞將金磚國家視為一個日益重要的平台，透過對話、論壇或不具約束力的討論就區域經濟議題表達觀點和立場。

金磚國家組織一直沒有共同貨幣，但在西方國家因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁後，關於這個問題的長期討論取得一些進展。