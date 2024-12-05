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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月5日台股大型公司11月營收一覽（新增6家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月5日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
太子-建材營造業 9.35億 59.8%
瑞軒-光電業 17.70億 31.6%
台橡-橡膠工業 30.77億 9.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
佳世達-電腦及週邊設備業 172.27億 -4.3%
瑞軒-光電業 17.70億 -5.9%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達11家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有2家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 2家
大於50億 >= 0% 4家
大於50億 < 0% 3家
大於50億 <= -20% 2家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
太子-建材營造業 9.35億 59.8%
瑞軒-光電業 17.70億 31.6%
台橡-橡膠工業 30.77億 9.8%
中天-生技醫療業 1.58億 9.1%
南港-橡膠工業 6.31億 2.4%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
南亞科-半導體業 21.87億 0.2%
南電-電子零組件業 25.77億 -1.5%
中天-生技醫療業 1.58億 -1.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股首頁我要存股
太子10.80.47%
瑞軒20.21.76%
台橡22.75-0.22%
佳世達37.90.00%
中天40.25-1.83%
南港49.95-1.48%
京城銀48.850.21%
南亞科33.1-0.45%
南電115.5-1.28%

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