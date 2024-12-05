營收速報 - 2024年12月5日台股大型公司11月營收一覽（新增6家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月5日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|太子-建材營造業
|9.35億
|59.8%
|瑞軒-光電業
|17.70億
|31.6%
|台橡-橡膠工業
|30.77億
|9.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|9.35億
|77.4%
|佳世達-電腦及週邊設備業
|172.27億
|-4.3%
|瑞軒-光電業
|17.70億
|-5.9%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達11家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有2家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|2家
|大於50億
|>= 0%
|4家
|大於50億
|< 0%
|3家
|大於50億
|<= -20%
|2家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|太子-建材營造業
|9.35億
|59.8%
|瑞軒-光電業
|17.70億
|31.6%
|台橡-橡膠工業
|30.77億
|9.8%
|中天-生技醫療業
|1.58億
|9.1%
|南港-橡膠工業
|6.31億
|2.4%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|9.35億
|77.4%
|京城銀-金融保險業
|9.85億
|75.9%
|南亞科-半導體業
|21.87億
|0.2%
|南電-電子零組件業
|25.77億
|-1.5%
|中天-生技醫療業
|1.58億
|-1.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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