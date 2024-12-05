營收速報 - 2024年12月5日台股大型公司11月營收一覽（新增6家）

本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月5日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

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11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達11家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有2家。