鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國合眾銀行USB-US的目標價調升至56元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國合眾銀行(USB-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至56元，調升幅度3.7%。其中最高估值66元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予美國合眾銀行評價：積極樂觀10位、保持中立14位、保守悲觀0位。
美國合眾銀行今(4日)收盤價為52.1元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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