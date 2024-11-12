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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皮那可資本(PNW-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.1元，其中最高估值5.4元，最低估值4.73元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.4(5.4)5.15.515.86
最低值4.73(4.73)4.324.855.5
平均值5(4.99)4.635.25.66
中位數5.1(4.97)4.65.255.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.40億52.36億56.42億59.82億
最低值43.36億46.35億49.00億51.62億
平均值48.77億50.60億53.35億56.40億
中位數49.82億50.87億53.99億57.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.774.875.474.264.41
營業收入34.71億35.87億38.04億43.24億46.96億

詳細資訊請看美股內頁：
皮那可資本(PNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNW

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