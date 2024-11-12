鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皮那可資本(PNW-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.1元，其中最高估值5.4元，最低估值4.73元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.4(5.4)
|5.1
|5.51
|5.86
|最低值
|4.73(4.73)
|4.32
|4.85
|5.5
|平均值
|5(4.99)
|4.63
|5.2
|5.66
|中位數
|5.1(4.97)
|4.6
|5.25
|5.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.40億
|52.36億
|56.42億
|59.82億
|最低值
|43.36億
|46.35億
|49.00億
|51.62億
|平均值
|48.77億
|50.60億
|53.35億
|56.40億
|中位數
|49.82億
|50.87億
|53.99億
|57.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.77
|4.87
|5.47
|4.26
|4.41
|營業收入
|34.71億
|35.87億
|38.04億
|43.24億
|46.96億
詳細資訊請看美股內頁：
皮那可資本(PNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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