〈台幣〉無懼韓國戒嚴亂流 連2升收32.448元登半個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 19:17

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南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，歷經短短 6 小時即解嚴，引發股匯市動盪，韓元應聲急貶，資金流向避險美元，不過，新台幣兌美元逐漸回穩，由貶轉升，並衝破 32.5 元關卡，終場升值 8.8 分，以 32.448 元作收，創下近半個月以來新高，呈現連二升，成為今天的最強亞幣，台北及元太外匯總成交值放大至 22.76 億美元。

台北匯市今 (4) 日上午遭遇一陣亂流，新台幣兌美元匯率一度貶至 32.57 元，但人民幣等亞幣持穩，外資也轉向匯入，帶動匯價翻揚，盤中一度升值超過 1 角，最高觸及 32.41 元，不過，央行適時提供流動性，避免與主要亞幣脫鉤太多，終場收在 32.448 元，升值 8.8 分。

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觀察主要亞幣今天表現，美元指數變動不大，小漲 0.02%，韓元受到戒嚴事件影響，狂貶 0.86%，日元亦貶值 0.25%，而新台幣逆勢升值 0.27%，歐元升值 0.10%，人民幣升值 0.09%，新加坡幣微升 0.02%。主要亞幣走勢分歧。