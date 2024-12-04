〈台幣〉無懼韓國戒嚴亂流 連2升收32.448元登半個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 19:17
南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，歷經短短 6 小時即解嚴，引發股匯市動盪，韓元應聲急貶，資金流向避險美元，不過，新台幣兌美元逐漸回穩，由貶轉升，並衝破 32.5 元關卡，終場升值 8.8 分，以 32.448 元作收，創下近半個月以來新高，呈現連二升，成為今天的最強亞幣，台北及元太外匯總成交值放大至 22.76 億美元。
台北匯市今 (4) 日上午遭遇一陣亂流，新台幣兌美元匯率一度貶至 32.57 元，但人民幣等亞幣持穩，外資也轉向匯入，帶動匯價翻揚，盤中一度升值超過 1 角，最高觸及 32.41 元，不過，央行適時提供流動性，避免與主要亞幣脫鉤太多，終場收在 32.448 元，升值 8.8 分。
觀察主要亞幣今天表現，美元指數變動不大，小漲 0.02%，韓元受到戒嚴事件影響，狂貶 0.86%，日元亦貶值 0.25%，而新台幣逆勢升值 0.27%，歐元升值 0.10%，人民幣升值 0.09%，新加坡幣微升 0.02%。主要亞幣走勢分歧。
匯銀專家指出，尹錫悅閃電發布戒嚴令，又火速遭國會推翻，引發政局動盪，嚴重衝擊到外資信心，對於台灣來說反而有利，因台韓出口產業具有高度競爭關係，短期來看可望有轉單效應挹注，對於新台幣接下來走勢持正面看法，加上年底作帳慣例，有機會挑戰 32 元整數關卡，不過，川普即將上任，美元強勢地位難以動搖，後市持續走升的機率不高。
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台幣〉外資午後轉向亞幣回血 由貶轉升收32.536元
- 〈台幣〉外資午後轉向亞幣回血 由貶轉升收32.536元
- 〈台幣〉亞幣全面跳水 一度貶破32.6元關卡探近4個月新低
- 〈台幣〉美元升勢暫歇 止血回穩收32.466元 單周仍貶逾1%
下一篇