〈台幣〉外資午後轉向亞幣回血 由貶轉升收32.536元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 20:24
台北匯市今 (3) 日上沖下洗，受人民幣狂貶拖累，新台幣兌美元匯率午盤前一度下殺至 32.678 元，續創近 4 個月新低，不過，外資午後態度大轉向，與出口商聯手匯入，帶動匯價由貶轉升，終場收在 32.536 元，升值 6.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 20.565 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.59 元，盤中最低下探 32.678 元，貶值 8 分，最高點來到 32.536 元，高低振盪多達 1.42 角。
匯銀人士指出，近期投信加大匯出力道，對於美債等相關商品需求強勁，外資積極流向美元，使得非美貨幣昨天倒成一片，今天盤初仍由人民幣領跌，韓元、新台幣等亞幣貶幅也很重，但央行適時提供流動性，避免新台幣匯價急跌急升。
觀察主要貨幣今天對表現表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.09%，人民幣午後貶幅逐漸收斂，縮至 0.16％，新台幣由貶轉升 0.19％，日元升值 0.17％，韓元亦升 0.13％，新加坡幣微升 0.02%。歐元則貶 0.05%。
匯銀人士表示，亞洲匯市近期波動劇烈，國際美元偏強，主要受到川普屢屢釋出新政言論影響，包括關稅及地緣政治等，使得主要亞幣受到壓抑，不過，美國聯準會 FOMC 利率決策會議將於 12 月 17 日至 18 日召開，市場普遍預料將在降息 1 碼，但週五即將發布的美國 11 月非農就業報告，仍是 Fed 參酌的重要數據。
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