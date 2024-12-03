〈台幣〉外資午後轉向亞幣回血 由貶轉升收32.536元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 20:24

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台北匯市今 (3) 日上沖下洗，受人民幣狂貶拖累，新台幣兌美元匯率午盤前一度下殺至 32.678 元，續創近 4 個月新低，不過，外資午後態度大轉向，與出口商聯手匯入，帶動匯價由貶轉升，終場收在 32.536 元，升值 6.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 20.565 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.59 元，盤中最低下探 32.678 元，貶值 8 分，最高點來到 32.536 元，高低振盪多達 1.42 角。

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觀察主要貨幣今天對表現表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.09%，人民幣午後貶幅逐漸收斂，縮至 0.16％，新台幣由貶轉升 0.19％，日元升值 0.17％，韓元亦升 0.13％，新加坡幣微升 0.02%。歐元則貶 0.05%。