中國外長王毅：希望川普政府走好中美互動第一步

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-04 08:10

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（3 日）在北京會見美國外交政策全國委員會會長埃利奧特一行，王毅表示，要中美要堅持溝通對話不掉線，兩國關係要穩定，希望新政府走好中美互動的第一步。

王毅表示，中國的外交政策包括對美政策保持著穩定性、連續性，這是大國的定力和信譽所在。不管美國國內發生什麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

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王毅說，這三條原則是中國國家主席習近平對兩國交往半個多世紀跌宕起伏做出的總結，符合兩國關係現實需要，符合時代發展的潮流。

王毅稱，在兩國元首利馬會晤中，習近平進一步提出了中美關係的 7 點經驗和啟示，強調中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。這既是對中國對美政策的權威闡釋，也是對未來中美關係的期許。

王毅指出，下一步中美關係的走向，取決於美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方同中方相向而行：

一是穩定中美關係不動搖。中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，也希望新政府走好未來 4 年中美互動的第一步。

二是確保戰略認知不走偏。中國的發展振興有著清晰歷史邏輯和強勁內生動力，是不可阻擋的必然趨勢。中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。

三是堅持溝通對話不掉線。對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，推進合作。

四是嚴守底線紅線不越界。台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守「一個中國」的承諾，尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權利。