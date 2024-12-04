中國11月財新服務業PMI降至51.5 擴張速度放緩

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-04 10:32

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最新數據顯示，中國 11 月服務業景氣繼續處於擴張區間，但服務業經營活動擴張速度小幅放緩。

《財新網》周三（4 日）公布的數據顯示，11 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.5，較 10 月下降 0.5 個百分點，仍高於臨界點。

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11 月財新製造業 PMI 上升 1.2 個百分點至 51.5，已連續兩個月落在擴張區間。受製造業景氣上升帶動，當月財新綜合 PMI 攀升 0.4 個百分點至 52.3，寫下 7 月以來新高。

國家統計局近期公布的數據顯示，11 月製造業 PMI 微升 0.2 個百分點至 50.3，服務業 PMI 維持在 50.1 的水準，綜合 PMI 產出指數保持在 50.8 的水準。

從財新中國服務業 PMI 分項數據看，服務業企業信心繼續改善，11 月經營預期指數在擴張區間創近七個月來新高。受訪企業認為，在經濟環境改善和政策支持下，今後經營活動有望增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11 月製造業擴張加速，服務業則增速放緩，製造業就業拖累整體就業，價格物價穩定，服務業物價水準略低，製造業和服務業市場樂觀預期均有回升。

王喆說，9 月底以來，一系列存量政策和增量政策協同發力，持續顯效，11 月經濟修復有所加速。

不過，王喆坦言，當前經濟下行壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯，但政府需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性還需緊密觀察。