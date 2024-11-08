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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為485.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.8元上修至4.9元，其中最高估值5.31元，最低估值4.53元，預估目標價為485.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.31(5.31)6.397.8
最低值4.53(4.53)5.527.17
平均值4.91(4.84)6.017.43
中位數4.9(4.8)6.067.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.83億25.65億31.40億
最低值20.07億24.31億29.48億
平均值20.48億25.08億30.38億
中位數20.54億25.27億30.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.01-0.03-0.912.032.31
營業收入5.31億6.81億8.63億11.90億15.63億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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