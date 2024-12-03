PCB供應鏈榮惠 – KY上市掛牌喜度蜜月 最高漲幅38%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 10:21

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PCB 供應鏈榮惠 - KY(6924-TW) 今 (3) 日在台北股市創新板第一上市掛牌，公司公布 IPO 前現金增資以每股溢價 70 元發行，在今天上市掛牌交易，最高價達 92 元，漲幅達 38%。

榮惠 – KY 爲少數以輕資產營運模式，聚焦提供利基型 PCB 及電子零組件整合服務為主的公司。同時，榮惠 - KY 在加速開發 AI 伺服器相關液冷零件及切入日系車廠電源管理板供應鏈，將成 2025 年新的成長動能。

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榮惠 - KY 目前股本爲 2.085 億元，榮惠 - KY 在 2024 年前三季營收 12.92 億元，稅後純益爲 1.21 億元，每股純益 6.25 元。

榮惠 - KY 產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通信、醫療、電源及航太產業，以 2023 年營收比重來看，以汽車電子應用占比達 53.8% 為大宗，其次為消費性電子產品 29.8%、工業產品 9.1% 及其他應用領域約 7.3%。

榮惠 – KY 表示，公司 專精於 PCB 產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，並在台灣、日本、泰國、香港及深圳均設有營運據點，PCB 相關營收占約 90% 的占比。而全球提供相同服務的上市公司，一家在挪威、一家在法國，榮惠 - KY 則爲亞洲首家上市的服務公司