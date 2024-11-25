榮惠 – KY 12月初創新板第一上市IPO 現增股定價70元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 20:14

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榮惠 - KY(6924-TW)）擬於 12 月初在台北股市創新板第一上市掛牌，公司並在今 (25) 日公布 IPO 前現金增資以每股溢價 70 元發行新股 1100 張，榮惠 – KY 爲少數以輕資產營運模式，聚焦提供利基型 PCB 及電子零組件整合服務為主的公司。

同時，榮惠 - KY 在加速開發 AI 伺服器相關液冷零件及切人日系車廠電源管理板供應鏈，將成新的成長動能。

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榮惠 - KY 產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通信、醫療、電源及航太大產業，以 2023 年營收比重來看，以汽車電子應用占比達 53.8% 為大宗，其次為消費性電子產品 29.8%、工業產品 9.1% 及其他應用領域約 7.3%。

榮惠 - KY 目前股本爲 1.975 億元，2024 年前三季營收 12.92 億元，稅後純益爲 1.21 億元，每股純益 6.25 元。

榮惠 – KY 表示，公司 專精於 PCB 產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，並在台灣、日本、泰國、香港及深圳均設有營運據點，PCB 相關營收占約 90% 的占比。而全球提供相同服務的上市公司，一家在挪威、一家在法國，榮惠 - KY 則爲亞洲首家上市的服務公司

榮惠 - KY 目前全球共有 5 個跨國子（分）公司、11 個服務據點，2023 年度以泰國子公司營收占比最高，約占 54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區之 PCB 銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及 EMS 廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。