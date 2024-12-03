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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為75元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 10:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.53元上修至7.6元，其中最高估值9.88元，最低估值6.12元，預估目標價為75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.88(7.87)8.796.92
最低值6.12(6.12)5.796.24
平均值7.59(7.4)6.716.63
中位數7.6(7.53)6.456.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,350,000449,811,000476,799,000
最低值347,462,000341,913,000352,170,000
平均值384,898,410390,802,610420,664,240
中位數380,553,320386,288,420424,916,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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