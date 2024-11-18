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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為105元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.79元，其中最高估值3.92元，最低估值2.64元，預估目標價為105元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.92(3.92)4.594.61
最低值2.64(2.64)1.862.95
平均值3(3.08)3.053.62
中位數2.79(2.84)3.063.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值4,888,0005,773,0005,460,000
最低值4,467,0803,620,0004,363,530
平均值4,553,9104,681,9305,068,840
中位數4,512,0004,705,5005,383,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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