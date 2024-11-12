股尊勝術老蔡： 大盤失守2萬3千點，短壓成形，後市如何操作?

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 19:00

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【美國市場綜述】

美股延續漲勢，川普交易成焦點，美股三大指數週一（11 日）繼續走高，市場焦點集中在「川普交易」，帶動小型股大幅上漲。羅素 2000 指數勁揚近 1.5%。

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大盤指數表現亮眼

* 標準普爾 500 指數收盤首度突破 6,000 點大關。

普勝選推動避險基金布局

高盛報告指出，投資人對川普勝選反應強烈。避險基金以三年來最快速度搶購銀行股，同時大幅做空可再生能源企業。上周金融板塊成為機構經濟交易部門的淨買入重點，尤其以銀行和交易公司表現最為突出。

特斯拉股價大漲 8.96%，收於 350 美元，創下 2022 年初以來新高，市值突破 1.1 兆美元。Wedbush 分析師 Dan Ives 將其目標價上調至 400 美元，並預期川普政府的政策可能改變特斯拉在自動駕駛和人工智慧（AI）領域的發展軌跡。

輝達下跌 1.61%，收於 145.26 美元。英國知名基金經理 Terry Smith 警告，AI 領域的過度炒作可能會使得輝達的高利潤率難以維繫。輝達將於 11 月 20 日公佈最新財報，分析師預計其營收將增長 82%，達到約 330 億美元，主要受惠於 Hopper 晶片和新款 Blackwell 系列的需求。

【商品市場】

加密貨幣與區塊鏈概念股爆發

市場對川普政府的加密貨幣友好政策抱有樂觀預期，比特幣（BTC-USD）一舉突破 89,000 美元，創下歷史新高。這種樂觀情緒也帶動區塊鏈相關股票飆升，其中 Coinbase (COIN-US) 大漲近 20%，Robinhood (HOOD-US) 上漲超過 7%。

【台股盤前分析】

昨日台積電 ADR 下滑 3.55%。據傳，台積電自 11 月 11 日起暫停向中國 AI 晶片客戶供應 7 奈米及更先進的晶片，這一舉措可能使台積電營收減少 5%-8%，再加上外資淨空單 5 萬口，使得台指夜盤一度重挫近 500 點。今日大盤指數而言，短線上再跳空形成空方島狀反轉壓力，上檔短壓成形，若無出現盡速缺空方缺，則指數將仍有下探前低支撐 22231 點的可能，因此短線需謹慎操作，勿過度追高且留意價差操作，相對抗跌形成少數的個股表現，如航空股以及車電相關股票，如長榮航 (2618-TW)、神達(3705-TW)、順達(3211-TW) 等，形成資金聚焦相對強勢的方向。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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