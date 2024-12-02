股尊勝術老蔡：2024年年底最後一波多方機會

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台北股市 12 月行情也重啟多方有利時期，過去歷史觀察如果外資即便是偏空看待台股，但比較下半年的賣壓對比 12 月預期都是相對較輕的，原因在於外資年底節前效應及年底的作帳行情，同時 12 月行情歷史經驗上漲機率相對高，也符合利空干擾因素較少的緣故，年底結算時往往公司、投信、法人、保險等均期待年底結算的價位能亮麗，也相對較有意願多方操作或補倉，此時台股適逢 11/08 高點 23699 點下跌至上周五 11/29 日 22055 點的低點，跌點累計 1644 點，技術面交待破前低頸線支撐有守形成破底翻，因此後市只要 22055 點低點有守，則盤勢有利轉為短多控盤，今日再出多方突破缺口，低位支撐成形有利多方反攻，但後市的反攻空間決定在於量能是否連續擴量為盤面觀盤重點。投資方向可留意台積電供應鏈、BBU、半導體設備、機器人及 COWOS 概念股，逢回低檔領先未破低者，若出現量價配合轉強訊號則可順多留意年底最後一波機會。