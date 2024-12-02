股尊勝術老蔡：2024年年底最後一波多方機會
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 19:00
【美國市場綜述】
週五正適逢美國 “黑色星期五” 購物潮，電影《海洋奇緣 2》票房大放異彩，成為歷史上最熱賣的感恩節檔期影片。儘管當天股市交易時間縮短，道瓊和標普 500 指數仍創下歷史新高，納斯達克指數也上漲近 1% 的漲幅。
標普 500 指數在 11 月漲了 5.7%，成為今年表現最佳的月份。同時，投資人紛紛湧入股市，11 月資金淨流入達 1410 億美元，為四個月來的高點。
美國銀行指出，美股的強勢牛市仍在持續，而全球指數仍處於緩慢增長的階段。為捕捉補漲機會，該行加碼配置歐洲股市。
【商品市場綜述】
10 年期美國公債殖利率下跌 9 個基點，降至 4.17%。市場傳言前總統川普強調美國製造的重要性，並表示將採取一切手段，其中包括實行寬鬆的貨幣政策，來壓低美元匯率，從而維持貿易優勢。
【台股盤勢分析】
台北股市 12 月行情也重啟多方有利時期，過去歷史觀察如果外資即便是偏空看待台股，但比較下半年的賣壓對比 12 月預期都是相對較輕的，原因在於外資年底節前效應及年底的作帳行情，同時 12 月行情歷史經驗上漲機率相對高，也符合利空干擾因素較少的緣故，年底結算時往往公司、投信、法人、保險等均期待年底結算的價位能亮麗，也相對較有意願多方操作或補倉，此時台股適逢 11/08 高點 23699 點下跌至上周五 11/29 日 22055 點的低點，跌點累計 1644 點，技術面交待破前低頸線支撐有守形成破底翻，因此後市只要 22055 點低點有守，則盤勢有利轉為短多控盤，今日再出多方突破缺口，低位支撐成形有利多方反攻，但後市的反攻空間決定在於量能是否連續擴量為盤面觀盤重點。投資方向可留意台積電供應鏈、BBU、半導體設備、機器人及 COWOS 概念股，逢回低檔領先未破低者，若出現量價配合轉強訊號則可順多留意年底最後一波機會。
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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
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