越南女首富死罪可免！檢方：先償還110億美元可減刑

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-02 15:02

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今年 4 月被判死刑的越南房地產大亨張美蘭最新傳出有望免死，近日越南胡志明市高級人民法院對張美蘭及其他 47 名涉案人員的上訴進行審理，檢方在上周二 (11 月 26 日) 的審理中堅決維持一審時的判斷，並告訴張美蘭若想避免注射死刑，必須償還約 110 億美元(約 3614 億台幣)。

她的律師姜紅青 (Giang Hong Thanh) 透露，在胡志明市的聽證會上，檢方稱除非她能設法歸還被兩次審判認定挪用的 415.7 兆越南盾 (16.4 億美元) 中大部分的錢，否則不會給予寬大處理。「我們正努力説明她避免死刑，一組海外投資者已同意借給她 4 億美元，目前正在辦理相關文件以便匯款。」

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上訴聽證會原定於上周一 (11 月 25 日) 結束，但因張美蘭努力歸還更多資金而延長。

根據越南法律，如果張美蘭能歸還挪用資產的四分之三，法院可以酌情考慮予以減刑。

作為萬盛發集團前董座的張美蘭一直是越南金融界的核心人物，她的集團涉足房地產、金融、餐飲、酒店等業務。

2022 年 10 月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定。她被捕的消息披露後，一度在業界引起軒然大波，導致越南第五大銀行西貢商業銀行發生擠兌事件。

張美蘭被指控涉嫌通過幽靈公司、賄賂政府官員以及非法控制西貢商業銀行實施詐騙，金額高達 304 兆越南盾 (約 4469 萬台幣)。

今年 4 月，歷經一個月的審理，胡志明市人民法院表示，張美蘭犯貪污罪，判處死刑，行賄罪判處 20 年有期徒刑，違反銀行經營活動有關規定則判處 20 年有期徒刑，數罪併罰，判處死刑。

根據公訴書，張美蘭和同案犯合謀在 2012 年至 2022 年期間透過欺詐手段在西貢商業股份銀行安排 2500 多筆貸款，向萬盛發集團及相關公司提供超過 1000 兆越南盾貸款，佔到西貢商業股份銀行在此期間發放貸款總額的 93%。截至 2022 年 10 月 17 日（案件起訴日期），未償還貸款金額超過 677 兆越南盾。

值得注意的是，2022 年越南 GDP 總值為 9513.3 兆越南盾 (約 14 兆台幣)，即上述違規發放的貸款接近越南 2022 年 GDP 的九分之一。

此外，張美蘭被控向國家銀行督察組行賄，以求包庇她及西貢商業股份銀行。