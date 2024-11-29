印度經濟成長降至近兩年最低 增加降息壓力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-29 19:36

‌



數據顯示，印度經濟成長速度來到近兩年來最慢，削弱了全年經濟前景，也帶給央行降息壓力。

印度統計部周五 (29 日) 表示，印度第三季 GDP 年增 5.4%，這是自 2022 年第四季以來最差的讀數，低於央行 7% 的預測，這些數據可能促使經濟學家進一步下調截至 2025 年 3 月的全年 GDP 成長預測。

‌



這些數據也為印度央行帶來降息壓力，央行一直預測全年經濟將成長 7.2%，印度央行下一次貨幣政策決定定於 12 月 6 日。

GDP 公布後，印度 10 年期公債殖利率下跌 5 個基點至 6.76%。盧比在數據公布前已收盤，保持穩定。

HDFC Bank Ltd. 經濟學家 Sakshi Gupta 表示，仍然預計印度央行在下周的會議上維持政策利率不變，但明年 2 月份採取降息政策的可能性有所增加。

印度成長下滑主要是因為製造業、電力和天然氣生產疲軟，而採礦業萎縮。

近幾個月來，公司利潤下滑、薪資下降和通貨膨脹，損害了印度經濟原先的驚人成長速度。央行近兩年來維持利率不變，央行總裁達斯 (Shaktikanta Das) 最近重申，鑑於通膨風險，現階段降息將「非常危險」。

莫迪總理政府的多位知名部長，包括財政部長，最近表示，高借貸成本正在損害經濟。