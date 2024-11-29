增量政策推出、外貿表現強勁 中國官媒：宏觀調控保障經濟回升向好

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-29 14:08

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中國官媒《人民日報》今 (29) 日刊文指出，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，宏觀調控措施保障中國經濟回升向好。

中國國家統計局上月在公佈今年前三季國民經濟運行情況時也說，實現全年約 5% 經濟成長率目標的信心正在增強。

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根據初步核算，今年前三季度中國國內生產毛額 (GDP)9.4 兆人民幣，按不變價格計算，年增率 4.8%，今年前三季分別成長 5.3%、4.7% 跟 4.6%。

總體來看，今年前三季經濟運行總體平穩、穩中有進，環比增速連續 9 個季度正增長，市場普遍認為超出預期，為實現全年經濟社會發展目標打下了較好基礎。

《中國企業家網》報導，今年以來，外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟不穩定性增強，中國穩外貿壓力加大。從內部來看，居民消費能力和消費意願不強，民間投資活力有待進一步激發，一些企業經營的風險加劇。

出口與投資、消費是拉動經濟的「三駕馬車」之一，中國國務院常務會議日前也審議通過《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》。專家普遍認為這次推出的政策覆蓋面廣、針對性強，有助於鞏固和提高我國外貿競爭力，進一步發揮外貿對經濟的重要支撐作用。

自 9 月下旬以來，中國政府加大力道推出一攬子增量政策，圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房市止跌回穩、提振資本市場等方面打出「組合拳」，極大提振市場信心，提升了發展活力，增強了內生動能。

同時，中國朝高質量發展方向前進，因地制宜發展新質生產力，有力促進動能培育壯大、結構調整優化、民生持續改善。今年以來，製造業高端化、智慧化、綠色化發展的勢頭愈加明顯。

今年前 10 個月，高技術產業投資年增 9.3%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別成長 8.8%、10.6%，這些都不斷為高品質發展聚勢賦能。

在多重努力下，近期國內工業、服務業、消費、投資等主要指標出現比較明顯的邊際改善，也能更清晰感受到中國經濟企穩回升的勢頭。

中國股市上月初回暖，房市成交量增加，罕見出現「銀十」超「金九」，製造業採購經理指數 (PMI) 為 50.1，重回擴張區間。最新統計數據顯示，今年餐飲行業的創業者數量創下近年新高，前 11 個月餐飲行業入局者已超過去年全年的總和。

經濟回升背後，也跟今年以來國家發改委與相關部門採取多項措施，持續推動民營經濟發展有關。

目前，中國民營經濟發展的積極因素在持續增多。種種跡象都傳遞了經濟回升向好的積極信號，這些都為第四季的中國經濟提供好的開局。