〈陸股盤後〉美國擬擴大對中國AI晶片制裁 滬指跌破3,300點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 16:37

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中國 A 股市場三大指數周四（28 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,300 點，外媒披露，美國政府預計將推出一套全面出口限制措施，進一步遏制中國發展先進人工智慧（AI）的能力。

上證指數周四收盤報 3,295.70 點，跌 0.43%，深證成指報 10,432.54 點，跌 1.26%，創業板指報 2,169.80 點，大跌 1.76%。滬深兩市成交額合計人民幣 1.4904 兆元。

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媒體、保險、家電、通訊、貴金屬、教育、煤炭、醫藥生物類股走低。

據《Wired》周三報導，拜登政府預計將推出一套全面的出口限制措施，進一步遏制中國發展先進 AI 的能力。這些新的出口管制措施最快下周一公布，預計將針對中國的半導體生產，包括科技巨頭華為相關企業。

美方可能包括將約 200 家中國企業新增至美國商務部工業與安全局（BIS）的實體清單。被列入該清單的公司，必須取得特殊許可，才能購買美國的軟體或產品，這將大幅限制其取得關鍵技術。

另據《彭博》周四報導，知情人士透露，和先前草案相比，這份最新提案出現一些差異。例如，美國政府準備把哪些中國企業加入貿易黑名單。美國原本曾考慮制裁華為的 6 家供應商，官員還注意到至少另外 6 家供應商。現在美國官員只考慮把其中幾家華為供應商加入實體清單。