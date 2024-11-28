比亞迪要求供應商降價10%引關注 整車廠與供應鏈博弈已成常態

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 09:40

‌



據《界面新聞》周三報導，日前比亞迪向供應商發送的一封降價郵件在業界引發廣泛關注，比亞迪要求 2025 年 1 月 1 日起供貨產品降價 10%。比亞迪上游供應商證實了郵件的真實性。

‌



比亞迪在郵件中提出的降價理由是，明年新能源車市場競爭將進入「淘汰賽」，比亞迪需要供應鏈持續降本，強化乘用車競爭力。

比亞迪內部人士透露，此次降本 10% 範圍的供應商，可能涉及的領域包括智駕、玻璃、輪轂、輪胎等。此外，比亞迪明確要求盡量採用內部供應商，這也是比亞迪近年的重點發展方向。

「一方面外部供應商存在出件較慢、趕不上研發周期的情況；另一方面比亞迪想壓價，雙方之間有矛盾。如果採用內部供應商，這些問題在內部能夠更好更快地協商解決。」

多家汽車供應商表示，汽車製造商每年初會有例行降本動作，5% 是目前零件降本的中位數。在近兩年價格戰壓力下，汽車供應商的降價空間已幾近於零。

一位比亞迪供應商管理層人士坦言，當前公司整體規模和現金流情況，只能維持正常運作。一旦比亞迪強制要求降價 10%，公司就會面臨虧損，會考慮退出比亞迪供應鏈體系，或者嘗試停供倒逼。

該人士看來，比亞迪提出的降價幅度尚有協商餘地，其他同行業供應商也難以滿足其價格要求。

需要注意的是，被比亞迪要求降價的供應商，技術壁壘較低，可能引發供應商之間的惡性競爭。一些供應商為了搶比亞迪大單，可能願意犧牲利潤。

多位比亞迪內部人員透露，比亞迪和部分供應商就具體降價幅度和賬期問題來回拉扯。比亞迪的賬期目前達到半年，這對部分規模較小的供應商構成了一定現金流壓力。

持續兩年的汽車業價格戰，已經讓上游產業鏈供應商難以負擔。蓋世汽車去年發布的調查顯示，在近 3,000 家受訪供應商中，74% 企業表示，相較往年，2023 年汽車公司提出的降本要求明顯提升。超過半數企業被要求年降 5% 至 10%；另有企業在疫情期間沒有降價，被要求一次性降價 20% 以上。