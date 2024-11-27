〈貴金屬盤後〉地緣政治訊號複雜 避險需求搖擺 黃金一周低點附近拉鋸

鉅亨網編譯許家華 2024-11-27 05:47

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黃金價格周二 (26 日) 在一周低點附近拉鋸，因以色列同意與黎巴嫩停火協議，避險需求疲軟，但同時市場對烏克蘭和美國候任總統川普的關稅計畫的擔憂情緒縮限了跌幅。

現貨黃金穩定在每盎司 2626.83 美元，抹去早盤部分跌幅，早盤金價觸及 11 月 18 日以來的最低點。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.1%，收每盎司 2621.30 美元。

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此前，黃金價格周一自 3 周高點暴跌 100 美元。對以色列和真主黨停火的預期加劇了拋售，川普提名斯科特 · 貝森特 (Scott Bessent) 擔任財長令金價進一步承壓，因為這些舉措消弭不確定性，抑制了對黃金作為避險資產的需求。

外媒周二報導，以色列已與黎巴嫩達成停火協議。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「人們可能意識到，以色列和真主黨之間的停火只能適度緩解整體地緣政治風險，因此當然還是有樂觀情緒。」

然而，市場仍非常擔憂俄羅斯入侵烏克蘭出現更廣泛的影響，因此黃金短期內可能會經歷震盪盤整，區間在 2575 美元至 2750 美元之間。

市場目前關注聯準會 11 月會議紀要。鑑於 12 月降息的可能性為 56%，投資者仍保持謹慎態度。

聯準會 11 月 6 日至 7 日的會議紀錄顯示，聯準會官員對未來降息路徑看法分歧。然而，他們共同決定不對美國貨幣政策的可能方向提供具體指引。一些與會者建議，如果通膨居高不下，則應暫停降息，而另一些與會者則建議，如果勞動市場或經濟活動走弱，則應加速降息。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.4%，至每盎司 30.40 美元。

現貨鈀金上漲 1%，至每盎司 982.87 美元。

現貨鉑金下跌 1.3% 至 926.35 美元。