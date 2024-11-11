search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources CorpTRGP-US的目標價調升至190元，幅度約4.4%

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)提出目標價估值：中位數由182元上修至190元，調升幅度4.4%。其中最高估值210元，最低估值144.44元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Targa Resources Corp評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Targa Resources Corp今(11日)收盤價為192.28元。近5日股價上漲4.4%，標普指數上漲4.66%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TRGP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Targa Resources Corp192.282.39%

延伸閱讀


Empty