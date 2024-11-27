〈陸股盤後〉中國10月工業企業利潤降幅大幅縮小 滬指重回3,300點
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-27 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（27 日）收盤同步大漲，滬指重回 3,300 點，國家統計局當天公布的數據顯示，10 月全國規模以上工業企業利潤總額較一年前降 10%，降幅較 9 月大幅縮小 17.1 個百分點。
上證指數周三收盤報 3,309.78 點，大漲 1.53%，深證成指報 10,566.10 點，勁漲 2.25％，創業板指報 2,208.78 點，驟漲 2.73%。滬深兩市成交額合計人民幣（下同）1.4587 兆元。
媒體、國防軍工、電子、家電、商貿零售、證券、教育、通訊類股走高，石油、貴金屬族群下跌。
中國國家統計局表示，1—10 月全國規模以上工業企業利潤總額為 5.8680 兆元，較一年前下降 4.3%。
1—10 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 1.8530 兆元，較去年同期下降 8.2%；股份制企業利潤總額 4.3718 兆元，下降 5.7%；外商及港澳台投資企業利潤總額 1.4559 兆元，增長 0.9%；私營企業利潤總額 1.6501 兆元，下降 1.3%。
10 月份，規模以上工業企業利潤下降 10%。
國家統計局工業司統計師于衛寧說，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。
于衛寧表示，下階段，要深入貫徹黨中央、國務院的決策，持續抓好各項政策落實，鞏固和增強經濟回升態勢，促進工業企業利潤穩定恢復。
東吳證券認為，雖然近期股市連續調整，但調整並非壞事。一方面，從上證指數歷次主要牛市復盤情況來看，指數在經歷快速上漲之後，階段性整理不可避免；另一個方面，年底和明年增量政策預期下，市場基本面和流動性有望迎來共振。
東方證券說，海外地緣因素波動，加上地方債發行高峰，短期流動性的衝擊明顯。但隱債置換，將改善流動性投放堵點，帶動實體更快修復，預計 12 月初市場信心將會逐步修復。
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