〈陸股盤後〉中國10月工業企業利潤降幅大幅縮小 滬指重回3,300點

中國 A 股市場三大指數周三（27 日）收盤同步大漲，滬指重回 3,300 點，國家統計局當天公布的數據顯示，10 月全國規模以上工業企業利潤總額較一年前降 10%，降幅較 9 月大幅縮小 17.1 個百分點。

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1—10 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 1.8530 兆元，較去年同期下降 8.2%；股份制企業利潤總額 4.3718 兆元，下降 5.7%；外商及港澳台投資企業利潤總額 1.4559 兆元，增長 0.9%；私營企業利潤總額 1.6501 兆元，下降 1.3%。

國家統計局工業司統計師于衛寧說，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。