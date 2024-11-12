台積電好多利空，是真是假？哪些個股是天上掉下來的禮物？
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:00
川普 2.0 持續發威，美元升值，美股上漲，其餘股市憔悴；市場傳出台積電 (2330-TW) 禁止對中國出貨七奈米，是真是假？
大華國際投顧蘇建豐指出，市場傳出川普可能收回台積電建廠補貼，是真是假？簡單講結論，台積電拉回就是佈局機會。股市下跌就一堆利空消息，不論真假，股市先跌再說，這是屬於非理性的下跌，今天台股直接回測 23100~23200 點多方支撐區間，偏向多殺多的格局，融資可望減肥，盤勢就有機會先止穩，盤勢偏弱先觀察初步止跌訊號，不破低點或長下影線，這邊研判止穩機率很高，但是沒有止跌訊號就不要進場，保留現金，控制風險。
AI 產業趨勢還是成長，AI 伺服器要放量出貨，消費性電子產品營運回溫，股價位階低的 AI 族群，還有 IC 設計族群，都是天上掉下來的禮物，可以持續留意，鴻海 (2317-TW)，建漢(3062-TW)，富鼎(8261-TW)，金寶(2312-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，技嘉(2376-TW)，神達(3706-TW)，奇鋐(3017-TW)，嘉澤(3533-TW)，川湖(2059-TW)，世芯 - KY(3661-TW)，創意(3443-TW)，祥碩(5269-TW)，瑞昱(2379-TW) 等；資金聚焦矽光子，不過漲幅偏大，不建議過度追價，拉回才介入，聯亞 (3081-TW)，環宇 - KY(4991-TW)，聯光通(4903-TW)，創威(6530-TW)，聯鈞(3450-TW)，光聖(6442-TW) 等。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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