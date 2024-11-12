鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:00

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大華國際投顧蘇建豐指出，市場傳出川普可能收回台積電建廠補貼，是真是假？簡單講結論，台積電拉回就是佈局機會。股市下跌就一堆利空消息，不論真假，股市先跌再說，這是屬於非理性的下跌，今天台股直接回測 23100~23200 點多方支撐區間，偏向多殺多的格局，融資可望減肥，盤勢就有機會先止穩，盤勢偏弱先觀察初步止跌訊號，不破低點或長下影線，這邊研判止穩機率很高，但是沒有止跌訊號就不要進場，保留現金，控制風險。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台積電好多利空，是真是假？哪些個股是天上掉下來的禮物？

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