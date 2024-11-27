有望再漲至少13%！外資看明年中國市場 高盛大摩籲加碼A股 人民幣見7.5~7.6

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-27 09:56

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距離今年結束僅剩下一個多月的時間， 高盛、摩根士丹利 (下稱大摩) 與瑞銀等華爾街各大投行近期陸續開始預測明年的經濟和市場走勢，其中高盛預估中國股市和香港股市還有大約 13% 到 15% 的潛在報酬率，滬深 300 未來一年有望達到 4600 點。

就中國市場而言，這些投行關注的問題主要集中在兩方面，一個是川普上台之後將會如何調整對中國進口商品的關稅，另一個是中國經濟刺激措施的力度，兩者也是大行看中國股市未來走勢的關鍵影響因素。

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高盛首席中國股票策略師劉勁津上周三 (20 日) 在年終圓桌會議上說：「未來十個月對於中國市場估值的判斷，最重要的還是兩個維度，一方面是關稅問題，另外一方面是國內政策的反應。”

高盛首席中國經濟學家閃輝的基本預測是，美國對於中國進口商品平均加徵 20% 的關稅，明年第一季就會實施。

摩根士丹利也強調上述兩大因素可能會對中國市場未來一年表現將產生重大影響，並預測川普明年第一季就會宣布關稅計畫，但若美國對中國進口商品加稅，對中國實質 GDP 的累積影響應該比 2018~2019 年時更溫和，因為國內製造商和跨國企業過去 7 年都做了更好的準備，美國在中國的出口佔比也從 2017 年底的 19% 降至 15%，但美國對世界其他地區普徵 10% 關稅，對中國經濟成長的影響將變大。

瑞銀預測的基準情景假設也是明年首季美國宣佈對約四分之三的中國進口產品加徵 60% 關稅，並在明年第三季到後年第二季之間分階段實施，但時間點、規模和幅度仍存在相當大的不確定性。

但相較於美國新關稅政策，中國的穩經濟措施則更受關注。

根據大摩中國首席股票策略師王瀅研究，自 9 月 24 日以來，中國新一輪政策轉向有效地提高中國市場的活躍性水準，並支持對 A 股和離岸市場的估值重估，例如 A 股日均成交額從今年到 9 月 23 日為止的 1090 億美元，增加到 2770 億美元 (11 月 8 日止），增幅 154%，同期港股日均成交額也成長 127%，從 100 億美元增至 230 億美元。

估值方面，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日期間，滬深 300 的 12 個月遠期平均本益比為 11 倍，而 9 月 24 日至 2024 年 11 月 8 日期間為 12.8 倍。MSCI 中國指數同期的 12 個月遠期本益比平均值也從 9 倍提高到 10.2 倍。

大摩認為，由於中國政府未來的刺激政策，中國市場的牛熊分化仍將持續。自 2021 年以來，中國股市一直表現出相當高的波動性，這種情況很可能持續到明年，至少是到 2025 年上半年。

在牛市情況下，中國將推出力度更大、更迅速的反通膨政策，以 10 兆人民幣的規模瞄準消費和房地產市場，同時穩步推出對美國加徵關稅的應對措施。在此情景下，中國股市有可觀的上行空間，MSCI 中國指數將上漲逾 20%。

在上述兩個因素預測的基準下，上述投行對明年中國市場走勢各有論斷，但仍有一些結論成為共識，像是認為人民幣年底將到 7.3，明年將貶至 7.5~7.6，A 股市場較離岸市場更為穩定等。

高盛預測，在美國對中國進口商品加徵 20% 關稅的基礎假設之下，明年人民幣兌美元匯率大約會到 7.5。閃輝表示，人民幣並不會在預期加稅時就貶值，而是加稅正式宣佈後，才會有一定程度的貶值。

大摩預測人民幣到今年底將達到 7.3，若美國最闊在明年首季宣布關稅計畫，人民幣在明年第二季將達 7.5，明年底則達 7.6。