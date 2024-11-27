習近平會李顯龍 稱要抵制集團對立、分裂對抗

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-27 08:30

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中國國家主席習近平周二（26 日）在北京會見新加坡國務資政李顯龍，他表示要抵制集團對立、分裂對抗，建構亞洲命運共同體。

據《新華社》報導，習近平指出，中國堅持走符合國情的中國特色社會主義道路，已經開啟進一步全面深化改革、推進中國式現代化的新征程。中國始終堅持集中精力辦好自己的事情，有信心保持經濟長期向好，實現高品質發展。

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習近平說，歡迎新方繼續做對華合作的先行者，用好中新雙邊合作機制會議平台，高水準運營好重大合作項目，把握數位化、綠色化發展機遇，續寫新時代中新合作新篇章。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局。面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容，才是人間正道。中方願同新方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，建構亞洲命運共同體。

據《新華社》報導，李顯龍表示，中國已經找到了成功的現代化發展道路，新方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。

李顯龍說，將繼續致力於深化同中國的合作，積極參與中國式現代化進程。在當前複雜國際形勢下，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同因應風險挑戰。