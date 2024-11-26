〈貴金屬盤後〉以色列、真主黨間停火 美財長人選底定 風險溢價下降 黃金跌逾3%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 06:41

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黃金價格周一 (25 日) 大跌 3% 以上，讓 5 連漲至近 3 周最高點的走勢戛然而止，係因報導稱以色列與真主黨即將達成停火協議，且川普提名貝森特 (Scott Bessent) 擔任美國財政部長，挫傷黃金的避險吸引力。

現貨黃金下跌 3.4%，至每盎司 2619.66 美元，創 6 月 7 日以來單日最大跌幅。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.5%，收每盎司 2618.50 美元。

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經歷上周大漲後，黃金因買盤耗盡而面臨拋售。道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，川普任命貝森特擔任財長，這進一步消除了與美國相關的部分風險溢價，更重要的是，以色列和黎巴嫩之間的停火協議進一步推低了金價。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，一些市場參與者認為貝森特對貿易戰的負面影響較小。

受俄羅斯 - 烏克蘭緊張局勢升級的推動，上周黃金價格漲逾 6%，創下 2023 年 3 月以來的最高水準，隨後在亞洲早盤交易中觸及 11 月 6 日以來的最高水準。

交易員也在為關鍵的一周做準備，本周將迎接聯準會 11 月會議紀要、美國 GDP 修正數據，以及核心 PCE 數據，預計將可提供對央行政策前景的見解。

摩根大通副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「我仍然預計 12 月會降息 25 個基點，但在即將邁向 2025 年之際，近期聯準會講者語氣更加謹慎，恐對黃金構成一定的阻力。」

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