川普上台倒數兩個月！內閣人選頻惹爭議 接下來的重頭戲為何？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-26 16:12

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美國候任總統川普將於明年 1 月 20 日就職，展開第二個總統任期，無論對美國還是對全球來說，這都意味著更大的不確定性，而隨著川普上台倒數計時，到底還有那些重頭戲，也引發外界高度關注。

中國《財經》雜誌報導，在川普陸續完成美國國務卿、國安顧問、白宮幕僚長、司法部長、美國常駐聯合國代表和國家安全局局長等內閣高官提名後，媒體和民眾則在尋找川普重返白宮之後如何執政的線索。

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川普此次回鍋白宮，透過提名一批非傳統人選執掌聯邦政府部門來重新調整華府主要機構之間的權力平衡，以便擁有更多權力，這樣他在制定全面的國內政策議程之時伸縮性更大、牽絆更少，改造聯邦政府並改寫制度規範的自由度也將更高。

多數專家預測，川普第二任期無論對美國還是對全球來說都意味著更大的不確定性，如今全球有兩場區域衝突毫無結束徵兆、地緣競爭日趨激烈、全球經濟低迷、AI 也帶來顛覆性的技術。

川普基本上迴避了那些他認為阻撓他首個任期內目標的建制派共和黨人士，更傾向於採取非傳統的治理方式，挑選沒有太多管理經驗的人，設立類似於「沙皇」的職位來監督廣泛的政策組合。

多位美國政治分析人士表示，川普是個非常迷信的人，在參與競選時談論和規劃勝選後的白宮對川普來說不吉利，因此無論是在 2016 年還是今年，川普及其團隊對政府組閣都沒有一個藍圖。

最親近川普的顧問們正試圖阻止被認為對他不夠忠誠的候選人擔任其他高級政府職位，擔心這些人可能會破壞或拖延川普的優先事項，但很難找到跟川普立場一致的合適人選，畢竟川普提名的官員需要得到參議院確認，為此特朗普可能會被迫選擇某些與他意見相左的候選人。

前、現任美國官員都表示，在川普首次執政期間內，各政府機構和川普團隊成員之間普遍存在分歧，這種情況很可能再次上演。作為總統，川普需要直接任命 1000 多個政府職位，其中約 1200 個需要參議院通過，約 450 個無需參議院批准，整個過程可能持續數月甚至超過一年之久。

隨著人們對通膨和非法移民的擔憂加劇，管控移民將是重頭戲。此前有報導指出，川普政府上任後將動用「軍事資源」協助驅逐行動。

在競選期間，川普多次提到動用國民警衛隊協助執行驅逐行動，並建議從海外調回數千名美軍士兵部署在美墨邊境。專家認為，這一計畫將標誌著美軍角色重大轉變，因軍方通常不參與國內執法事務。

根據美國移民委員會的估算，美國目前約有 1100 萬無證移民。多位專家表示，按川普承諾的規模進行遣返行動，將面臨巨大的法律和後勤挑戰，每年恐耗資數十億美元。此外，大規模驅逐還可能對美國經濟產生廣泛影響，包括稅收損失和工作力短缺，最終拖累美國經濟成長。

川普的大規模驅逐計劃及其對經濟、農業的潛在影響，將在未來幾個月成為美國民眾和政策討論的焦點。

此外，川普也想乘勢將強人政治帶回白宮。川普曾揚言要採取一些措施削弱參議院的確認權，以及國會在預算制定方面的作用。

目前，白宮的行政權力到底會因川普回鍋而膨脹到何種程度還不清楚。一方面捍衛參眾兩院權威的人越來越擔心，川普可能會嘗試一種新的策略來迫使參議院休會，這是總統進行休會任命的一個先決條件。

根據美國憲法，若參眾兩院在何時休會的問題上意見不一，總統有權強制休會。在一種情況下，眾院議長可能會迅速提交一項讓參眾兩院休會的動議。即使參院因為擔心總統在他們缺席的情況下進行任命而反對，川普仍可下令兩院休會，然後繼續任命他的人選。在共和黨完全控制的聯邦政府中，唯一障礙可能是來自共和黨內部的抵制。

國會山莊也擔心川普可能會試圖破壞《1974 年國會預算和截留控制法案》，試圖將美國的財政大權重新轉移給行政部門。

在用人策略方面，除高度個人風格外，川普更突顯自己對外交和經濟議題的重視。大多數觀察人士認為，川普第二任期的美國外交政策將是第一任期的加強版。他在外交政策上的單邊主義和交易主義做法只會升級，將任用意識形態更一致的高級官員，準備從一開始就實施他的「美國優先」政策。