驅動IC新兵ITH-KY掛牌上市享蜜月 大漲64%衝上65元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 11:10

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台灣前十大 IC 設計業者 ITH-KY(6962-TW) 今 (26) 日以每股 39.65 元掛牌上市，隨著明年營運展望正向，開盤即吸引資金積極卡位，股價大展蜜月行情，最高衝上 65.1 元，強漲 64%，

ITH-KY 先前辦理競價拍賣，股數共 28,799 張，底標價格 34.48 元，全部順利拍賣成功，開標結果最高得標價 131 元，得標加權平均價格 58.79 元，超過底標價格 170.50%，在無興櫃參考價的情況下，競拍表現亮眼。

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ITH-KY 此次合格投標筆數為得標筆數 3.15 倍，合格投標張數則超額認購率近 5 倍，顯見投資市場對 ITH-KY 展現高參與度及熱度，得標總金額接近新台幣 17 億元，也成為今年 IPO 競拍市場中最受矚目的大型案件之一。

ITH-KY 主要從事驅動 IC 相關業務，目前在全球中大尺寸驅動 IC 市占穩居第二，受惠全球 OLED 驅動 IC 成長動能強勁，公司前三季營收成長 3.6%，稅後淨利成長 39.3%。

ITH-KY 主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動 IC，支援多種面板製程，包括 a-Si、AMOLED 與 LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的 TDDI 技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機 LCD 螢幕的主要採用方案。

根據研調機構 Omdia 的數據顯示，2024 年全球顯示面板出貨量將成長 1%，其中 DDIC 的需求預計增長 4% 至 82.9 億顆。受益於面板市場的回升以及車用、工控、高階醫療應用的推動，市場前景看好。至 2026 年全球產值預計達 91.93 億美元。

此外，AMOLED 在智慧型手機市場的滲透率預計將在 2024 年超過 TFT LCD，達到 56%。ITH-KY 將持續開發高解析度及客製化的顯示驅動晶片，並針對車載市場推出整合 TDDI、LTDI 以及支援大尺寸顯示的解決方案，迎接市場成長機會。