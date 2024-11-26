川普團隊給出結束烏克蘭戰爭時間表

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-26 14:00

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美國準總統川普任命的候任白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）周日（24 日）表示，新一屆川普政府將從明年 1 月開始著手解決烏克蘭衝突，川普希望透過談判來結束這場戰爭。

瓦爾茲在接受《Fox News》採訪時說，新一屆川普政府與拜登政府是合作關係，他已經與現任白宮國安顧問蘇利文談過，以確保拜登政府和川普過渡團隊在烏克蘭戰爭等重大國家安全問題密切合作。

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瓦爾茲表示，川普非常擔心烏克蘭戰爭升級。

瓦爾茲說，歐洲國家應該成為談判過程的關鍵部分，美國所有的盟友和夥伴都需要承擔起這個擔子。

據《路透社》上周六報導，了解川普過渡團隊計畫的多位消息人士透露，川普正在考慮設立俄烏衝突問題特使的職位，並考慮由前國家情報局代理局長格雷內爾擔任。格雷內爾在川普擔任總統的第一個任期內曾擔任美國駐德國大使，也曾出任國家情報局代理局長。

過去川普曾多次提到，如果他再次當選總統，將在 24 小時內結束烏克蘭戰爭。川普一直對拜登政府援助烏克蘭的策略持批評態度。