寬鬆有望持續！Fed官員「鴿聲」漸起 ：繼續降息仍是合理且適當的

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-26 08:45

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美國明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里周一 (25 日) 表示，在央行 12 月會議上考慮再次降息仍是合適的，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比同日也表示，除非有一些令人信服的經濟過熱證據，否則將繼續降息。聯準會 (Fed) 將於 12 月 17 日召開貨幣政策會議。

卡什卡里在被問到 Fed 是否應在下月降息 1 碼時說：「降息仍是一個合理的考量，現在據我所知，我們仍在考慮在 12 月降息 25 個基點，可以就此合理辯論。」

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他還表示，美國經濟面對利率上升時表現出的韌性表明，既不影響也不刺激經濟成長的中性利率現在可能會更高，這就提出了貨幣政策在多大程度上幫助經濟需求降溫的問題。韌性持續越久，這種轉變就越可能是結構性的，而不只是暫時的。

卡什卡里說：「我現在想了解我們給經濟施加的下行壓力有多大，以及通膨路徑是什麼。」

卡什卡里還說，「我有信心通膨會緩降，目前勞動市場仍然強勁」，並稱一次性加徵關稅雖然可能會導致價格也跟著一次性上漲，但外國的反制措施可能會推高價格。

他表示，這就是我現在試圖理解經濟承受了多大的下行壓力，以及通膨的路徑是什麼。

與此同時，古爾斯比預期 Fed 將繼續降息，朝著既不限制也不促進經濟活動的立場邁進。「這將以多快的速度發生，將取決於前景和環境，但我認為，整個過程非常清楚，我們正走在一條道路上，這條道路將導致更低的利率，更接近稱之為中性的水準。」

古爾斯比指出，他對中性利率的預測接近官方的預估中值，9 月時估值為 2.9%。

Fed 下月會議前將獲得更多有關通膨和勞動市場的經濟數據，Fed 最青睞的 PCE 通膨指標將於周三 (27 日) 發佈。近幾個月，美國通膨下滑速度放緩，緩步接近 2% 目標。