盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報44738.35點
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 22:44
截至台北時間25日10:34，道瓊指數上漲441.84點（或1%），暫報44738.35點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.96%
- 近 1 月：+4.54%
- 近 3 月：+7.58%
- 近 6 月：+13.38%
- 今年以來：+17.53%
焦點個股
道瓊指數成分股以波音(BA-US)領漲。波音(BA-US)上漲4.1%；耐吉(NKE-US)上漲3.06%；美國運通(AXP-US)上漲2.83%；家得寶(HD-US)上漲2.33%；沃爾瑪(WMT-US)上漲2.32%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.22%；聯合健康保險(UNH-US)下跌1.11%；默克藥廠(MRK-US)下跌0.68%；亞馬遜(AMZN-US)下跌0.64%；嬌生(JNJ-US)下跌0.21%。
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