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鉅亨速報

盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報44738.35點

鉅亨網新聞中心 2024-11-25 22:44


截至台北時間25日10:34，道瓊指數上漲441.84點（或1%），暫報44738.35點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.96%
  • 近 1 月：+4.54%
  • 近 3 月：+7.58%
  • 近 6 月：+13.38%
  • 今年以來：+17.53%

焦點個股


道瓊指數成分股以波音(BA-US)領漲。波音(BA-US)上漲4.1%；耐吉(NKE-US)上漲3.06%；美國運通(AXP-US)上漲2.83%；家得寶(HD-US)上漲2.33%；沃爾瑪(WMT-US)上漲2.32%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.22%；聯合健康保險(UNH-US)下跌1.11%；默克藥廠(MRK-US)下跌0.68%；亞馬遜(AMZN-US)下跌0.64%；嬌生(JNJ-US)下跌0.21%。

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道瓊指數44733.460.99%
波音152.3452.05%
耐吉78.63271.59%
美國運通303.3250.67%
家得寶426.9751.66%
沃爾瑪90.5640.14%
輝達138.76-2.25%
聯合健康保險604.1652.25%
默克藥廠100.8851.72%
亞馬遜201.16262.05%
嬌生156.911.12%

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