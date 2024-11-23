盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報44309.73點
鉅亨網新聞中心 2024-11-23 05:05
截至台北時間23日04:55，道瓊指數上漲439.38點（或1%），暫報44309.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.27%
- 近 1 月：+2.19%
- 近 3 月：+7.29%
- 近 6 月：+10.03%
- 今年以來：+16.4%
焦點個股
道瓊指數成分股以波音(BA-US)領漲。波音(BA-US)上漲3.82%；耐吉(NKE-US)上漲2.78%；美國運通(AXP-US)上漲2.56%；沃爾瑪(WMT-US)上漲2.14%；寶潔(PG-US)上漲2.08%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.25%；聯合健康保險(UNH-US)下跌1.07%；默克藥廠(MRK-US)下跌0.85%；亞馬遜(AMZN-US)下跌0.54%；嬌生(JNJ-US)下跌0.31%。
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