全福12月中掛牌上市承銷價38元 乾眼症新藥獲IIA產品創新獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 19:27

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全福 (6885-TW) 預計 12 中旬掛牌上市，暫定承銷價為 38 元，競拍時間 11 月 26 日至 28 日，12 月 2 日開標，並在 4 至 6 日辦理公開申購，10 日抽籤。此外，全福旗下乾眼症新藥 BRM421 榮獲 2024 年亞洲企業商會國際創新獎 (IIA) 產品創新獎。

全福指出，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 10521 張，競拍底價 30.16 元，最高得標張數 1320 張，暫定承銷價 38 元。

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BRM421 乾眼症新藥榮獲 2024 年亞洲企業商會國際創新獎 (IIA) 產品創新獎，展現其在眼科新藥領域的創新性與發展潛力，提升國際能見度。此外，青光眼新藥 BRM411 也在 11 月受邀在國際青光眼研究協會年會發表演說，獲得廣大學者與醫生的肯定。

全福表示，核心產品 BRM421 已在美國進行三期臨床試驗，並在大中華地區的開發與商業化權利授權給中國遠大醫藥。另外，也有 3 項產品已進入二期臨床試驗，包括療神經營養性角膜炎的 BRM424 及青光眼相關疾病的 BRM411 與 BRM412。

董事長林羣指出，雖然去年底 BRM421 三期臨床試驗解盲結果未如預期，但經過近 1 年的深入分析與研發改良，積極面對挑戰，且已做好充分準備。