長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登 為駐團藝術家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 19:22

‌



張榮發基金會所屬長榮交響樂團自 2025 年 1 月 1 日起，禮聘世界級指揮家梵志登 (Jaap van Zweden) 擔任駐團藝術家，消息震撼樂壇，該樂團與梵志登將先展開為期 2 年的合作計畫，包括定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。

「長榮交響樂團與梵志登世紀首演音樂會—戴奧尼索斯的沉思」於高雄衛武營精彩落幕，今日將移師台北國家音樂廳，為北部樂迷再演出一場，指揮大師梵志登曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包括維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、洛杉磯愛樂樂團、倫敦交響樂團等，並於今年甫卸任紐約愛樂樂團和香港管弦樂團音樂總監。

‌



張榮發基金會執行長鍾德美表示，此次能與享有極高聲望的國際大師梵志登合作，不只是樂團團員，整個台灣古典樂壇也因此受益。