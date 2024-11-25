富邦雙率論壇全台巡迴 專家估美元維持高檔震盪

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 11:18

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台北富邦銀行 11 月起在台北、新竹、台中及高雄等地巡迴舉辦五場「雙率論壇」，富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋指出，2024 及 2025 年全球經濟已呈低度成長格局，除美國和印度具有較佳成長動能外，其餘國家經濟表現相對疲弱；匯率方面，北富銀金融交易處處長莊偉斌表示，美元指數受川普勝選的避險需求帶動持續上行，短線仍受美國強勁經濟數字及擴張財政支出的通膨預期所影響，因此美元將呈高檔震盪的整理格局。

北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，面對瞬息萬變的金融市場，多角度思考和靈活運用各種市場交易工具，已成為現代企業不可或缺的競爭力，2024 年共有 42 個國家陸續競選新任領袖，為全球政經變化帶來新格局，北富銀舉辦本次論壇，就是希望能透過更即時精準的金融市場資訊分析，為企業開啟環球視野，在時代洪流中把握乘勢起飛的機會，策劃明確妥適的經營路徑。

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羅瑋分析，2025 年全球經濟關注焦點主要在川普勝選美國總統後的各項政策推動，包含降低企業稅、對全球貿易夥伴全面性課徵關稅、放鬆監管及收緊國內移民政策等，預期財政赤字擴大以及通膨上行壓力將推升美債殖利率上揚，市場利率亦同步走揚，使市場投資人對於美元資產的信心受到挑戰。

中國的經濟面臨內需成長力道疲弱的壓力，雖然近期政府持續推出多項穩增長政策，然而全球供應鏈重組及關稅相關的不確定性仍高，此外投資人仍須關注中國房地產相關金融風險，經濟回升關鍵仍在於政府財政政策推出力道。

羅瑋表示，在全球央行陸續啟動貨幣政策正常化的關鍵時點，各國央行政策調整步調的快慢以及政策差異，都將影響市場資金流向，區域地緣政治局勢及國際貿易政策變化，也可能加劇金融市場震盪，投資人應多加留意。

莊偉斌指出，美國共和黨本次完全執政後，市場投資人關注川普後續推出政策的落實性，美國政府面對沉重的利息支出負擔，可能排擠到後續推出的財政預算金額，在通膨數據近期持續降溫且川普 2.0 政策存在較高不確定性的狀況下，利率期貨顯示市場仍預期 2025 年 Fed 有降息的空間。

利率市場方面，9 月 Fed 決議預防性降息 2 碼，近期美國經濟數據整體表現強勁，另外川普政府在本次大選取得完全執政，未來推出的經濟政策可能擴大政府赤字推升通膨，美債整體呈現偏空態勢。

中長期除了觀察政府財政赤字上升的壓力外，美國財政部亦可能調整長短期債券發行金額佔比，預期美債殖利率曲線將趨陡，長天期債券利率有較大的上行壓力。雖然債市近期整體走勢偏空，然而全球經濟表現普遍來說仍具韌性，殖利率上揚提供長期投資者入市的時機，也可關注市場波動性加劇帶來的交易機會。

2016 年以來台灣政府積極推動新南向政策，金融行銷處處長蘇怡君也分享越南、泰國、印尼、印度和菲律賓等五大焦點國家的經濟及利匯率展望，預期 2025 年底前此五國央行仍有小幅降息可能性。

另外，蘇怡君也就實務操作面不同情境下的交易策略進行分享，例如在越南當地進口商可考慮遠期外匯契約作為財務操作的工具，而出口商可以利用換匯交易活化帳上閒置美元資金；若同一幣別之無本金交割遠期外匯與遠期外匯存在正價差時，也可透過無本金交割遠期外匯賣出美元獲得更好的價格，惟實務上投資人須注意無本金交割遠期外匯市場的流動性風險。