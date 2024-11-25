鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.28元，預估目標價為340元
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.58元下修至18.28元，其中最高估值20.91元，最低估值15.62元，預估目標價為340元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.91(22.78)
|25.61
|29.91
|最低值
|15.62(15.62)
|16
|18.62
|平均值
|18.39(18.94)
|21.89
|24.93
|中位數
|18.28(18.58)
|22.5
|25.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|149,372,000
|181,261,000
|198,962,000
|最低值
|135,253,000
|153,103,000
|179,509,760
|平均值
|145,328,250
|166,951,500
|187,424,230
|中位數
|146,750,000
|165,482,000
|185,612,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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