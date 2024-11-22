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鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.88元下修至18.58元，其中最高估值22.78元，最低估值15.62元，預估目標價為340元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.78(22.78)25.6129.91
最低值15.62(15.62)1618.62
平均值18.94(18.96)21.8924.93
中位數18.58(18.88)22.525.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值149,372,000181,261,000198,962,000
最低值135,253,000153,103,000179,509,760
平均值145,328,250166,951,500187,424,230
中位數146,750,000165,482,000185,612,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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