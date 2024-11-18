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鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.17元，預估目標價為348元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.62元下修至19.17元，其中最高估值22.78元，最低估值15.62元，預估目標價為348元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.78(22.78)28.1129.91
最低值15.62(15.62)1618.62
平均值19.46(19.57)23.0824.16
中位數19.17(19.62)23.3423.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值153,915,000181,261,000198,962,000
最低值143,427,890159,273,000179,509,760
平均值148,248,080166,529,280189,327,640
中位數148,548,860164,190,000189,511,170

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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樺漢310.51.47%
美元/台幣32.466-0.25%

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