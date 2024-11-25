鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至122.21元，預估目標價為2675元
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由120.86元上修至122.21元，其中最高估值128.23元，最低估值106.2元，預估目標價為2675元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|128.23(128.23)
|159.83
|185.75
|最低值
|106.2(106.2)
|122.01
|150.33
|平均值
|120.7(120.44)
|139.8
|167.79
|中位數
|122.21(120.86)
|140.08
|170.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|363,255,000
|537,680,560
|659,023,450
|最低值
|302,715,000
|329,870,000
|430,387,160
|平均值
|347,214,490
|448,887,960
|562,416,930
|中位數
|350,116,000
|447,198,000
|566,333,240
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 廣達、鴻海、技嘉最佳買點在那？ 把握外資壓盤AI上車撿便宜機會！
- 〈台股盤後〉傳產股撐盤擋不住電子股跌勢 收跌132點險守季線
- 【量大強漲股整理】集團作帳行情啟動，四大集團股報你知，飆股大公開?
- 美超微股價波動將持續 市場多空看法不一
上一篇
下一篇