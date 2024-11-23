〈熱門股〉富驊伺服器產品喜迎出貨高峰展望正向 周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-23 10:00
機殼廠富驊 (5465-TW) 高階伺服器第三季進入量產，出貨量持續提升，並在第四季進入出貨高峰，同步看好明年將迎來顯著成長，展望正向，激勵富驊本周股價表現，本周漲幅超過 2 成。
富驊本周漲福 23.92%，股價在周五 (22 日) 亮燈漲停鎖住 41.7 元，站上所有均線。不過三大法人本周在富驊著墨不多，本周僅買超 664 張。
富驊觀察，伺服器產品需求自第三季以來逐步回穩，各項新品也在陸續第三季及第四季量產與出貨，包括美系 IT 品牌高階 4U 伺服器產品，以及美系雲端資料中心品牌客戶的 1U 產品，皆有望在明年迎來成長。
除了積極拓展高階伺服器市場外，富驊也與北美硬碟大廠合作，開發高密度 4U 伺服器，相關產品將在第四季開案，為明年營運再添柴火。此外，也持續擴展白牌伺服器，與多家客戶接洽 DC-MHC 模組化伺服器需求，包括 1U 半寬 / 全寬與 2U 全寬等多種規格。
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